Gegen Neapel: "Unser Ziel ist das Viertelfinale"

Mo., 07.11.2022, 17.24 Uhr

Eintracht Frankfurt trifft in seinem ersten CL-Achtelfinale auf den italienischen Vertreter SSC Neapel. Doch auch gegen den formstarken Tabellenführer der Serie A, will die Eintracht ins Viertelfinale einziehen, wie Sportvorstand Markus Krösche nach der Auslosung in Nyon verkündet.

