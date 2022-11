Alonso bereit für Köln-Derby: "Es ist etwas Besonderes"

Di., 08.11.2022, 15.24 Uhr

Am Mittwoch steht für Bayer Leverkusen das Derby beim 1. FC Köln an. Dass das Spiel ein besonderes ist, weiß auch Bayer-Trainer Xabi Alonso. Der Spanier erwartet "eine große Chance", um auf den 5:0-Sieg gegen Union Berlin am vergangenen Sonntag aufzubauen und für mehr Selbstvertrauen zu sorgen. Verzichten muss der B04-Coach allerdings noch auf Shootingstar Florian Wirtz, für den ein Einsatz gegen seinen Ex-Klub "noch zu früh" kommt.

Video: Sport