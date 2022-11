"Warum hat man den VAR?" - Streich hadert mit Elfmeterpfiff

Do., 10.11.2022, 09.24 Uhr

Christian Streich hat Redebedarf: Der Trainer des SC Freiburg ist mit dem Elfmeterpfiff vor dem 3:1 Endstand für RB Leipzig überhaupt nicht einverstanden. "Für mich ist eine Berührung kein Foul", so der 57-Jährige: "Warum hat man den VAR?" Sein Gegenüber Marco Rose kann den Ärger nachvollziehen, konzentriert sich in seiner Analyse aber auf den verdienten Sieg seiner Mannschaft. Anders als bei der Verletzung von Timo Werner will er bei Josko Gvardiol keine voreiligen Schlüsse ziehen, geht bei seinem Innenverteidiger jedoch von einem Nasenbeinbruch aus: "Er sieht aus wie ein Boxer nach der zwölften Runde ... gegen einen starken Gegner."

