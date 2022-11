Trotz Derbyniederlage: Baumgart sieht "sehr gutes Spiel" des FC

Do., 10.11.2022, 09.53 Uhr

Das Derby verloren und doch nicht unzufrieden: "Ich habe meinen Spielern gesagt, dass sie ein sehr gutes Spiel gemacht haben", sagte Köln-Trainer Steffen Baumgart nach dem 1:2 gegen Bayer Leverkusen. Die Werkself findet nach dem katastrophalen Fehlstart in der Bundesliga rechtzeitig vor der langen Winterpause zurück in die Spur und holt den zweiten Sieg in Folge. "Das war ein wichtiger Sieg", meint Xabi Alsonso, der seine Mannschaft für eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang lobt.

