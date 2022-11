Tausende Arbeitsmigranten nehmen an WM-Kundgebung in Katar teil

Sa., 12.11.2022, 11.23 Uhr

Rund eine Woche vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar haben tausende Arbeitsmigranten in der Hauptstadt Doha an einer WM-Kundgebung teilgenommen. Menschen mit Fahnen und Trikots von Argentinien, Brasilien und England versammelten sich an der Strandpromenade zu dem Marsch, der auch am Königspalast vorbeiführte.

