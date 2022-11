Dritter Sieg in Folge: Bayer klettert aus dem Keller

Sa., 12.11.2022, 17.53 Uhr

Bayer Leverkusen hat im letzten Spiel vor der langen Winterpause den dritten Bundesliga-Sieg in Folge gefeiert. Gegen den VfB Stuttgart setzte sich das Team von Trainer Xabi Alonso am Samstagsnachmittag mit 2:0 durch. Das katastrophal in die Saison gestartete Bayer kletterte mit dem Sieg aus dem Tabellenkeller und stellte den Anschluss an die Mittelfeldplätze her. Stuttgart muss den Blick nach dem 17. Auswärtsspiel in Folge ohne Sieg dagegen nach unten richten.

Video: Sport