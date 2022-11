Mission fünfter WM-Stern gestartet: DFB-Team unterwegs in Richtung Trainingslager

Mo., 14.11.2022, 17.23 Uhr

Um 13.53 Uhr erfolgte der Startschuss zu der Mission fünfter WM-Stern: Am Montag hob das Flugzeug der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vom Frankfurter Flughafen in Richtung Oman ab. Dort bestreitet das Team von Bundestrainer Hansi Flick vor dem Start der Weltmeisterschaft ein kurzes Trainingslager inklusive Generalprobe am Mittwoch gegen den 75. der Weltrangliste. Tags darauf reist das Team weiter ins Gastgeberland Katar.

