Mit Moukoko gegen Oman - Flick schont etliche WM-Topspieler

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft heute in Maskat gegen den Oman mit Länderspiel-Neuling Youssoufa Moukoko in der Startelf an. Der Dortmunder Angreifer, der am 20. November 18 Jahre alt wird, ist der viertjüngste DFB-Debütant überhaupt.

Bundestrainer Hansi Flick verzichtet eine Woche vor dem ersten WM-Spiel in Katar gegen Japan auf etliche Leistungsträger wie das Bayern-Trio Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Serge Gnabry sowie den Dortmunder Niklas Süle.

Dazu pausieren die noch nicht fitten Thomas Müller und Antonio Rüdiger. Spielpraxis sammeln darf der Leipziger Außenverteidiger Lukas Klostermann, der nach einer Fußverletzung zu Saisonbeginn seine erste Partie bestreitet. „Es ist unser Ziel, ihn zu integrieren. Wir sind in der Abstimmung mit Leipzig gewesen“, sagte Coach Flick bei RTL.

Angeführt wird die DFB-Auswahl von Kapitän und Torwart Manuel Neuer. Auch Mario Götze muss noch auf sein Nationalmannschafts-Comeback warten. Ein Debüt im Spielverlauf stellte Flick dem Bremer Torjäger Niclas Füllkrug in Aussicht.

„Wir haben enorme Qualität, der Kader ist richtig gut. Wir müssen als Team bestehen, nur dann kommen wir weiter“, sagte Flick mit Blick auf die am Sonntag beginnende WM. Für den Test gegen Oman forderte er: „Wir müssen den inneren Schweinehund überwinden. Jeder, der auf dem Platz steht, muss zeigen, dass er bereit ist für die WM.“

Die deutsche Startelf: Neuer - Klostermann, Ginter, Kehrer, Raum - Goretzka, Gündogan - Hofmann, Havertz, Sané - Moukoko