Italiener Orsato pfeift Eröffnungsspiel der WM in Katar

Fr., 18.11.2022, 21.23 Uhr

Der Italiener Daniele Orsato wird das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft in Katar zwischen dem Gastgeber und Ecuador am Sonntag leiten. Der 46-Jährige ist seit 2010 FIFA-Schiedsrichter, in Katar pfeift Orsato erstmals als leitender Referee bei einer Fußball-WM - 2018 in Russland war er als Video-Assistent dabei. Deutschen Fußballfans ist der Italiener zudem 2020 bereits auf großer Bühne begegnet, als er das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Paris St. Germain leitete.

