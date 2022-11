Kurz vorm Comeback: Zverev mit Corona infiziert

Sa., 19.11.2022, 23.23 Uhr

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat rund drei Wochen vor seinem Comeback nach monatelanger Verletzungspause einen kleinen Rückschlag kassiert und sich mit Corona infiziert. Dies sagte der 25-Jährige am Samstag bei einer Videoschalte in die ZDF-Show "Wetten Dass...?". Eigentlich sollte Zverev persönlich bei der Live-Sendung in Friedrichshafen anwesend sein.

