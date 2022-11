Offiziell: Kein Stammcockpit für Schumacher in nächster Formel 1-Saison

Offiziell: Kein Stammcockpit für Schumacher in nächster Formel 1-Saison

So., 20.11.2022, 13.53 Uhr

Mick Schumachers leise Hoffnungen auf ein Williams-Stammcockpit haben sich vor dem letzten Formel 1-Rennen der Saison in Abu Dhabi zerschlagen. Den letzten Platz im Starterfeld sicherte sich Logan Sargeant durch das Erreichen der Superlizenz in der Formel 2. Die letzte Chance für den Deutschen liegt somit wohl als Ersatzfahrer bei Mercedes. Motorsportchef Toto Wolff hatte bereits mehrfach Interesse an Mick Schumacher geäußert.

