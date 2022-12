WM-Torschützenkönig: Wie bei Gleichstand entschieden wird

Die Entscheidung um die Torjägerkanone bei der WM 2022 in Katar fällt im Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich. Gleich vier Stars können sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Titel des Torschützenkönigs machen. Im Halbfinale gegen Kroatien setzte Lionel Messi seine Rekordjagd fort, ist nun vor Gabriel Batistuta mit elf Treffern erfolgreichster Torjäger Argentiniens bei WM-Turnieren, und kann heute endgültig an den 25 WM-Spielen von Lothar Matthäus vorbeiziehen und alleiniger Rekordhalter werden, sowie zudem seinen fünf Toren und drei Vorlagen im Turnier noch weitere hinzufügen. Doch mit dieser Bilanz liegt Messi im Rennen um die Torjägerkanone aktuell nicht in Führung.

WM-Torschützenkönig: Kylian Mbappé vor Messi, Giroud und Alvarez

Frankreich-Star und Messis PSG-Teamkollege Kylian Mbappe hat ebenfalls fünf Treffer auf dem Konto und führt die Liste mit dem Argentinier an. Der Stürmer des Titelverteidigers konnte gegen Marokko nicht treffen, er bekam jedoch zwei Assists zugesprochen und hat fünf Tore und vier Vorlagen auf dem Konto, einen Assist mehr als Messi. Auf die Torvorlagen wird es am Ende ankommen, sollten mindestens zwei Spieler die gleiche Anzahl an Toren erzielt haben. Ist auch diese Bilanz ausgeglichen, entscheidet die Anzahl der Spielminuten. Wer weniger Minuten absolviert hat, macht das Rennen. Auch in dieser Statistik liegt Mbappé (549 Einsatzminuten) vor Messi (649 Minuten).

Ebenfalls noch sehr gut im Rennen: Die Teamkollegen der beiden Superstars, Julian Alvarez (Argentinien, 4 Tore, 1 Assist) und Olivier Giroud (Frankreich, 4 Tore, 0 Assists). Im Finale zwischen Argentinien und Frankreich (Sonntag, 16 Uhr, ARD) wird heute somit auch die Frage nach dem besten WM-Torjäger im direkten Duell entschieden werden.

Die Torjägerliste der WM 2022 in Katar

1. Lionel Messi (Argentinien), 5 Tore

1. Kylian Mbappe (Frankreich), 5 Tore

3. Julian Alvarez (Argentinien), 4 Tore

3. Olivier Giroud (Frankreich), 4 Tore

5. Cody Gakpo (Niederlande), 3 Tore

5. Alvaro Morata (Spanien), 3 Tore

5. Goncalo Ramos (Portugal), 3 Tore

5. Marcus Rashford (England), 3 Tore

5. Richarlison (Brasilien), 3 Tore

5. Bukayo Saka (England), 3 Tore

5. Enner Valencia (Ecuador), 3 Tore

Lionel Messi hofft auf ersten WM-Titel

Für Messi ist es die Chance, endlich mit seinem legendären Landsmann Diego Maradona gleichzuziehen, der die Südamerikaner vor 36 Jahren als Kapitän zum Final-Sieg über Deutschland geführt hatte. „Es macht mich glücklich, das noch erreichen zu können“, sagte Messi. „Das letzte Spiel meiner WM-Karriere wird ein Finale sein.“ Mbappé könnte indes schon zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere den WM-Pokal holen.

