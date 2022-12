Doha. Fußball-Kommentator Béla Réthy hat sich am Mittwoch in den Ruhestand verabschiedet. Nach seinem letzten Auftritt gibt es viel Zuspruch.

WM 2022 Für Béla Réthy: ZDF-Experte Per Mertesacker stimmt Lied an

Seit 1994 war Béla Réthy als Live-Reporter bei allen großen Fußballturnieren im Einsatz. Am Mittwochabend hat sich der 66-Jährige von der großen Bühne verabschiedet. Im WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko (2:0) hatte der bekannt Fußball-Kommentator seinen letzten Auftritt und verabschiedete sich mit persönlichen Worten: "„Ich habe versucht, alle zu unterstützen und alle auch irgendwie mitzunehmen“, sagte er zum Ende des WM-Halbfinals im ZDF. „Es freut mich, wenn es gefallen hat, und sorry an die, die ich nicht erreichen konnte. Das ist nicht immer einfach. Auf jeden Fall muss ich sagen, liebe Zuschauer, war es mir eine große, große Ehre. Tschüss und adieu.“

Sandro Wagner verabschiedet Béla Réthy

Viel Zuspruch gab es von jüngeren Kollegen, deren Spiele er einst kommentierte. Sein Co-Kommentator Sandro Wagner richtete einige emotionale Worte an Réthy. „Danke, Vorbild. Danke, Legende“, sagte er nach Abpfiff.

Das ZDF würdigte den Reporter unter anderem mit einem Beitrag des Kollegen Nils Kaben, der nach der Live-Übertragung des Spiels gezeigt wurde und Szenen aus der 40-jährigen Karriere Réthys umfasste. „Mit dir geht ein Stück Seele des ZDF-Sport“, sagte der Autor zum Endes des Beitrags.

Im Studio würdigten die ehemaligen Nationalspieler Per Mertesacker und Christoph Kramer die Leitung des Journalisten. Mertesacker stimmte ein Abschiedslied an und sang mit den Zuschauern: „Es gibt nur ein Béla Réthy!“

Weitere News zur WM 2022

Kramer brachte das Publikum mit folgendem Satz zum Lachen: "Wenn ich eine Frau wäre, würde ich ein Kind von dir wollen, Béla."

Béla Réthy: Seit 1994 bei allen großen Turnieren dabei

Béla Réthy war seit 1986 bei allen Fußball-Weltmeisterschaften für das ZDF im Einsatz, seit 1994 als Live-Reporter bei allen großen Turnieren. Unter anderem kommentierte er das Finale der EM 1996, das Deutschland durch ein Golden Goal von Oliver Bierhoff mit 2:1 gegen Tschechien gewann.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de