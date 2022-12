Doha. Showdown bei der Fußball-WM 2022 in Katar. Argentinien und Frankreich bestreiten heute ab 16 Uhr das Finale. Das Spiel im Live-Ticker.

Superstar Lionel Messi steht im WM-Finale in der Startelf von Argentinien. Ab 16 Uhr geht es Frankreich um den Titel.

Live-Ticker WM-Finale heute live: Überraschung in Argentiniens Startelf

Letzter Akt bei der Fußball-WM 2022 in Katar. Heute steigt ab 16 Uhr das WM-Finale. Erste WM-Titelverteidigung seit 60 Jahren oder doch die Krönung der einzigartigen Karriere von Superstar Lionel Messi? Wenn Frankreich und Argentinien heute (16.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Finale der Fußball-WM in Katar aufeinandertreffen, geht es für beide Schwergewichte jeweils um den dritten Stern auf dem Trikot. Frankreich hofft auf den nächsten WM-Titel nach 1998 und 2018, auch Argentinien kann nach 1978 und 1986 zum dritten Mal den Fußball-Thron besteigen.

Argentinien gegen Frankreich: Das WM-Finale 2022 heute im Live-Ticker

Duell der Superstars Messi und Mbappé

Es ist auch das Duell der beiden Stars Messi und Kylian Mbappé, die bei Paris Saint-Germain Teamkollegen sind und bald gemeinsam im Achtelfinale der Champions League auf den FC Bayern treffen. Für Messi ist es die Chance, endlich mit seinem legendären Landsmann Diego Maradona gleichzuziehen, der die Südamerikaner vor 36 Jahren als Kapitän zum Final-Sieg über Deutschland geführt hatte. „Es macht mich glücklich, das noch erreichen zu können“, sagte Messi. „Das letzte Spiel meiner WM-Karriere wird ein Finale sein.“

Mbappé könnte indes schon zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere den WM-Pokal holen. Es ist quasi der umgekehrte Karriereweg. Im Gegensatz zu Messi hat der 23-Jährige noch nie die Champions League oder die Wahl zum Weltfußballer des Jahres gewonnen. Beiden Stars bietet sich auch die Chance des WM-Torschützenkönigs, sie führen das Ranking mit jeweils fünf Toren an. „Es spielt Argentinien gegen Frankreich, nicht Lionel Messi gegen Kylian Mbappé“, sagte Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni.

Argentinien setzt auf Ángel Di María

Frankreich geht trotz einiger Krankheitsfälle in den vergangenen Tagen mit seiner Stammformation ins Endspiel der Fußball-WM. Die Argentinier verändern ihre Startelf für die Partie am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) im Vergleich zum Halbfinale gegen Kroatien nur auf einer Position: Routinier Ángel Di María rückt überraschend für Leandro Paredes in die erste Elf, die wie gewohnt von Kapitän Lionel Messi angeführt wird. Di María und Messi sind zudem die einzigen Spieler im Kader, die schon beim WM-Finale 2014 dabei waren.

Bei Frankreich kehren im Lusail Stadion nördlich von Doha Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano und Mittelfeldspieler Adrien Rabiot, die im Halbfinale gegen Marokko noch erkrankt gefehlt hatten, in die Stammelf zurück. Darüber hinaus bietet Trainer Didier Deschamps seine bewährte Formation aus den bisherigen K.o.-Spielen auf.

Der zuletzt kranke Abwehrchef Raphael Varane ist ebenso rechtzeitig fit geworden wie die angeschlagenen Theo Hernández und Aurélien Tchouaméni. Bayern-Profi Kingsley Coman und Ibrahima Konaté sitzen nach ihren Erkältungen auf der Ersatzbank. Superstar Kylian Mbappé greift wie zuletzt über die linke Seite an, der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé spielt in der Offensive rechts. Im Sturmzentrum bietet Deschamps den Routinier Olivier Giroud auf. Angeführt wird die Mannschaft von Torhüter und Kapitän Hugo Lloris.

Argentinien gegen Frankreich: Die Aufstellung

Argentinien: 23 E. Martinez - 26 Molina, 13 Romero, 19 Otamendi, 3 Tagliafico - 7 de Paul, 24 E. Fernandez, 20 Mac Allister - 11 Di Maria, 10 Messi, 9 J. Alvarez. - Trainer: Scaloni

Frankreich: 1 Lloris - 5 Kounde, 4 Varane, 18 Upamecano, 22 T. Hernandez - 8 Tchouameni, 14 Rabiot - 11 Dembele, 7 Griezmann, 10 Mbappe - 9 Giroud. - Trainer: Deschamps

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Zuschauer: 80.000 (in Lusail)

Das Lusail-Stadion füllt sich: Im WM-Finale 2022 stehen sich hier Argentinien und Frankreich gegenüber. Foto: AFP

