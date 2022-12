In der Kabine: Argentinier verhöhnen Frankreich-Star Mbappé

Nach dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft haben Argentiniens Spieler Frankreichs Superstar Kylian Mbappé verhöhnt. Im Internet kursieren Videos von Freudentänzen der Argentinier in ihrer Kabine, auf einem davon fordert Torhüter Emiliano Martinez: „Eine Schweigeminute für Mbappé!“ Zuvor hatte die Albiceleste das Finale in Katar 4:2 im Elfmeterschießen gegen Frankreich und Mbappé gewonnen. Auch nach dem Verlassen des Stadions sollen die Argentinier in ihrem Bus nochmal eine Schweigeminute für den 23-Jährigen gefordert haben. Andererseits hatte Torwart Martinez den Paris-Star unmittelbar nach dem Abpfiff getröstet, bevor Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Mbappé in den Arm nahm.

"A minute of silence for ... Mbappe!" 😅



Emiliano Martinez during Argentina's dressing room celebration.



(via nicolasotamendi30/Instagram) pic.twitter.com/dwm3IrUNWG — ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2022

Hintergrund für den Hohn könnten Aussagen von Mbappé vor dem Turnier gewesen sein. Vor einigen Monaten hatte der Angreifer von Paris Saint-Germain gesagt, dass der Fußball in Südamerika nicht so weit fortgeschritten sei wie in Europa. Teams wie Argentinien oder Brasilien würden nicht auf einem hohen Niveau spielen. Deshalb würden - mit Blick auf die vergangenen Weltmeisterschaften - immer die europäischen Teams gewinnen.

Vor dem Triumph Argentiniens war Rivale Brasilien das letzte nicht-europäische Team, das den Goldpokal gewann. Die Selecao besiegte im Finale 2002 Deutschland mit 2:0. In den Endspielen danach standen fast ausschließlich europäische Mannschaften - mit einer Ausnahme: Argentinien war 2014 Final-Gegner der DFB-Elf. Deutschland gewann die Partie mit 1:0.

Durch den Sieg gegen Frankreich ist Argentinen nun alleiniger Vierter unter den Ländern mit den meisten WM-Titeln. Hinter Rekordweltmeister Brasilien (5) liegen Deutschland und Italien mit jeweils vier Siegen. Dann folgt Argentinien mit drei - jetzt vor Frankreich und Uruguay, die den Pokal je zweimal holten. (fs/dpa)

