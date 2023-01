Coup bei Darts-WM: Clemens erreicht sensationell Halbfinale

Das deutsche Darts-Märchen geht weiter - auch gegen den haushohen Favoriten: Gabriel Clemens hat bei der Weltmeisterschaft in London sensationell das Halbfinale erreicht. Nach dem umjubelten ersten Viertelfinaleinzug eines deutschen Profis in der WM-Geschichte gewann der 39-Jährige am Sonntagabend auch gegen den Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales - er demontierte ihn mit 5:1 in den Sätzen. Price war so entnervt, dass er im fünften Satz mit einem Gehörschutz spielte.

Clemens nach Darts-WM-Sensation: "Danke, Deutschland!"

„Es ist fantastisch. Danke, Deutschland!“, sagte ein begeisterter Clemens im Anschluss an sein Meisterstück, während die Fans im Hintergrund tobten. „Ich habe keine Worte dafür. Gegen die Nummer eins der Welt zu gewinnen, ist unglaublich. Happy New Year!“

Clemens spielte eine bärenstarke Partie und nutzte die überraschend gravierenden Schwächen seines Kontrahenten eiskalt aus. Am Montag hat er nun die Chance, sein Darts-Märchen fortzuschreiben und gegen den zweimaligen Vizeweltmeister Michael Smith aus England ins Finale einzuziehen.

Was ist hier los? Gerwyn Price halfen auch die Kopfhörer nicht gegen "the german giant" Gabriel Clemens. Foto: dpa

Zu den gewohnten Klängen von Oasis betrat Clemens gegen 20.50 Uhr die Bühne im Alexandra Palace. Die zahlreichen deutschen Anhänger sorgten für einen angemessenen Empfang, die restliche Fangemeinde fieberte zu Hause vor den Fernsehschirmen mit.

Machtdemonstration von Price - doch Clemens kämpft sich zurück

„Wenn ich wieder in den richtigen Momenten da bin, kann ich ihm hier und da gefährlich werden“, hatte sich der Saarwellinger vor dem Match durchaus angriffslustig gezeigt. Doch zu Beginn lief es nicht wirklich rund bei Clemens - Price sicherte sich locker den ersten Satz.

Der „German Giant“ aber kämpfte sich ins Match: Seine erste 180 weckte den „Ally Pally“ auf, das erste Break wenig später brachte ihn zum Kochen - Satz zwei ging ebenso wie wenig später der dritte Durchgang mit 3:1 in den Legs an den Deutschen.

Pfiffe für Price - Clemens jetzt gegen Smith

Spätestens nachdem Clemens gegen den schwächelnden Ex-Weltmeister anschließend auch den vierten Satz gewonnen hatte, schien die Sensation zum Greifen nahe. Price reagierte auf äußerst kuriose Weise: Der Waliser, vom Publikum immer wieder mit Pfiffen bedacht, kam mit riesigen Kopfhörern zurück aus der Pause und behielt diese für den gesamten fünften Satz über den Ohren. Clemens ließ sich nicht beirren und stellte auf 4:1. Danach war der Widerstand von Price endgültig gebrochen, Clemens brachte den Sieg ohne jedes Wackeln nach Hause.

Gabriel Clemens wurde von den Fans gefeiert: Er steht als erster Deutscher im Halbfinale der Darts-WM. Foto: dpa

Im Halbfinale wartet nun also „Bully Boy“ Smith. Der Vizeweltmeister von 2019 und 2022 setzte sich am Sonntagnachmittag in seinem Viertelfinalduell mit 5:3 gegen Landsmann Stephen Bunting durch. Smith führte lange deutlich und nutzte schließlich seinen zweiten Matchdart zum 3:1 im achten Satz.

Auch Topfavorit van Gerwen souverän im Halbfinale

Am frühen Nachmittag erreichte bereits Dimitri van den Bergh zum ersten Mal in seiner Karriere das WM-Halbfinale. Der 28 Jahre alte Belgier schlug den Waliser Jonny Clayton mit 5:3. Er trifft im Halbfinale auf Darts-Superstar Michael van Gerwen.

Der Niederländer mit dem Spitznamen „Mighty Mike“ gewann sein Viertelfinale gegen den Engländer Chris Dobey am späten Sonntagabend deutlich mit 5:0 und schaffte damit den Sprung ins Halbfinale. Im bisherigen Turnierverlauf ist der dreimalige Champion der beste Spieler. Keiner seiner vier Siege geriet in Gefahr. Bei einem Titel würde Turnier-Topfavorit van Gerwen an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren. (sid)

