Null-Punkte-Wochenende nach Bekanntwerden des Gross-Abschieds

Schwarzes Wochenende für die Grizzlys: Nach der 1:3-Pleite am Freitag in Bremerhaven verlor der Wolfsburger Eishockey-Erstligist auch sein Heimspiel am Sonntag gegen die Iserlohn Roosters mit 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). Wenige Tage nach dem Bekanntwerden des Abschieds von Cheftrainer Pavel Gross am...