Für Grizzlys-Neuzugang Allen ist Bremerhaven nicht nur ein Test

Ein Grizzlys-Profi wird am Mittwoch besonders motiviert und sicher auch ein bisschen nervös ins erste von zwei Testspielen in dieser Woche gegen DEL-Rivale Fischtown Pinguins gehen: Conor Allen. Der Verteidiger-Neuzugang des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten feiert von 19.30 Uhr an in Bremerhaven...