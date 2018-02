Grizzlys-Olympia-Helden Krupp und Fauser bei der Ankunft gefeiert

Gleich zwei tolle Begrüßungen gab es am Montag während der Rückreise aus Südkorea für die Olympia-Helden der Grizzlys Wolfsburg. Die Eishockey-Nationalspieler Gerrit Fauser und Björn Krupp wurden nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille in Pyeongchang erst in Frankfurt/Main mit einem...