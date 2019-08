Grizzlys-Trainer Cortina setzt auf die Kraft des Vollmonds

Ohne zwei seiner drei neuen Center muss Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg am Freitag in Straubing beim Gäuboden-Volksfest-Cup gegen die gastgebenden Tigers sein nächstes Testspiel bestreiten. Nach Mathis Olimb (wartet in Oslo auf die Geburt seines Kindes) fällt nun auch noch Alexander...