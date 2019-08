Grizzlys Wolfsburg stehen nach 5:2 gegen Straubing im Finale

Zweiter Test, zweiter Sieg – und erstes Finale der Saison erreicht: Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg besiegte am Freitagabend beim Gäuboden-Volksfest-Cup in Straubing die gastgebenden Tigers vor etwa 2500 Zuschauern mit 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) und bestreitet damit am Sonntag von 14.30 Uhr an das...