Grizzlys Wolfsburg feiern erstmals Turniersieg in Straubing

Da ist er, der erste Titel der Saison 2019/2020 für die Grizzlys! Mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gewann die Mannschaft des neuen Trainers Pat Cortina am Sonntagnachmittag vor etwa 300 Zuschauern in Straubing das Finale des Gäuboden-Volksfest-Cups gegen den DEL-Rivalen Nürnberg Ice Tigers. Das goldene Tor für den Wolfsburger Eishockey-Erstligisten im Shoot-out erzielte Neuzugang Mike Sislo. In der regulären Spielzeit hatte Stürmer Brent Aubin das zwischenzeitliche 1:0 gemacht. Erstmals sicherten sich die VW-Städter den Turniersieg in Niederbayern.

Erstmals mit dabei war auf Grizzlys-Seite Neuzugang Mathis Olimb. Der Norweger war am Freitag in seiner Heimat Oslo Vater geworden und direkt nach der Geburt des Babys zum Team gereist. Auch Armin Wurm, am Freitag beim 5:2 gegen Straubing noch geschont nach einer Grippe, war zurück im Team. Dadurch rutschte Valentin Busch aus dem Kader. Der etatmäßige Mittelstürmer Nick Latta kam zudem nur zu wenigen Einsätzen als achter Verteidiger. Center-Neuzugang Alexander Johansson (verletzt) setzte weiter aus.,

Nach nur 106 Sekunden im ersten Drittel brachte Aubin sein Team in Führung. Danach spielte erst einmal nur eine Mannschaft: Wolfsburg. Nach etwa zehn Minuten fingen sich die Ice Tigers, die am Freitag noch Ingolstadt mit 5:0 weggehauen hatten. Gerrit Fauser (13.) vergab im ersten Drittel die beste Chance zum 2:0 für die Niedersachsen.

Den Mittelabschnitt begannen diese in Unterzahl, Olimb saß in der „Kühlbox“. Insgesamt dreimal befanden sie sich zwischen Minute 21 und 40 mit einem Mann weniger auf dem Eis. Viel Arbeit für das Penaltykilling. Da die Nürnberger jedoch wenig zustande brachten, brachten die Grizzlys den Vorsprung in die zweite Pause. Sie hätten ihn sogar ausbauen können. Doch Anthony Rech (36.) scheiterte an Ice-Tigers-Torwart Jonas Langmann. Bitter: Nürnbergs Jim O’Brien krachte in der 38. Minute ohne Fremdeinwirkung in die Bande und musste vom Eis geführt werden. Das sah nach einer schweren Verletzung aus.

Im Schlussdrittel drückten die Ice Tigers mächtig auf den Ausgleich, doch ein Tor gelang ihnen lange nicht. Als sie sich in der 58. Minute durch eine Strafe für Daniel Fischbuch selbst schwächten, sah alles schon nach einem Sieg für die Grizzlys aus. Doch 50 Sekunden vor dem Ende gelang Chris Brown in Unterzahl der verdiente Ausgleich – bei angezeigter Strafe für die Grizzlys..

Also musste ein Penaltyschießen über den Turniersieg entscheiden, denn eine Verlängerung war nicht vorgesehen. Auf Wolfsburger Seite trafen Garrett Festerling und Sislo mit dem statistischen Siegtor. Für Nürnberg war nur Brandon Buck erfolgreich.