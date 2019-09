Grizzlys Wolfsburg mit „Heidenspaß“ beim Hulapalu

Besser hätte das abschließende Wochenende der Vorbereitung nicht laufen können für die Grizzlys. „Wir hatten einen Heidenspaß“, erzählt Kapitän Sebastian Furchner. Der Stürmer spielt damit nicht nur auf das am Freitag mit 5:1 gewonnene Testspiel in Iserlohn an, sondern vor allem auch auf den...