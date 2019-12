Neue Ausfälle: Grizzlys Wolfsburg bangen um Lucas Lessio

Kaum ist ein Name runter von der Ausfallliste der Grizzlys, stehen schon die nächsten drauf: Am Dienstag fehlten im Training des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten Lucas Lessio, Valentin Busch und Alexander Johansson. Vor allem um Lessio macht sich Trainer Pat Cortina vor dem Heimspiel am Mittwoch...