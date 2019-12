Fliegauf: Grizzlys-Roadtrip mit „zwei wichtigen Spielen“

Wenn die Grizzlys in den nächsten beiden Spielen die richtigen Schalter umlegen, geht im Tabellenkeller das Licht aus und für den Wolfsburger Eishockey-Erstligisten auf der Treppe nach oben das Licht an. Mit einem Sieg am Samstag (17 Uhr) in Krefeld können sich die VW-Städter eines Konkurrenten so...