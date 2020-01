Grizzlys Wolfsburg duseln sich zu 1:0 n. V. gegen Augsburg

Was ein Dusel-Sieg für die Grizzlys! Mit 1:0 (0:0, 0:0, 0:0) nach Verlängerung gewann der Wolfsburger Eishockey-Erstligist am Freitagabend sein Heimspiel gegen Verfolger Augsburger Panther. Chris Casto gelang nach 38 Sekunden in der Overtime im Powerplay das goldene Tor. Ein Sieggarant: Torwart...