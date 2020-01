Grizzlys Wolfsburg verteidigen Platz 8 mit Sieg über München

Big Points für die wie entfesselt spielenden Grizzlys! Dem glücklichen Last-Minute-Sieg am Freitag in Iserlohn (3:2) ließ der Wolfsburger Eishockey-Erstligist am Sonntagabend einen furiosen 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)-Heimsieg über Tabellenführer RB München folgen. Dank des Sechs-Punkte-Wochenendes steht...