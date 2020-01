Fast-Heimspiel für Bald-Grizzly und Noch-Adler Hungerecker

Seinen ersten Auftritt in Wolfsburg nach Bekanntwerden des Wechsels hatte sich Phil Hungerecker sicher anders vorgestellt. Der Noch-Mannheimer und künftige Stürmer des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg unterlag am Freitagabend mit den Adlern 2:4 in der Eis-Arena. Obwohl er noch nicht in...