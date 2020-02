Grizzlys Wolfsburg werfen die Chance auf Platz 6 weg

Wolfsburgs sportlicher Aschermittwoch war diesmal am Donnerstag. Die jecke Zeit bei den Grizzlys ist vorerst vorbei. Vom desaströsen 0:5 am Dienstag in Köln hatten sie sich auch zwei Tage später nicht erholt. Beim abgeschlagenen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings verlor der Tabellenachte mit 2:3...