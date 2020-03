Pleiten mit medizinischer Wirkung

In den Play-off-Modus wollen die Grizzlys bereits am bevorstehenden letzten Hauptrunden-Wochenende schalten. Schließlich geht es für den Wolfsburger Eishockey-Erstligisten gegen die Nürnberg Ice Tigers und den ERC Ingolstadt, zwei potenzielle Gegner für die am nächsten Mittwoch beginnende 1....