Grizzlys-Coach Cortina: Weder Schritt nach vorn noch zurück

Immerhin können die Grizzlys-Fans planen: Durch die 2:4-Pleite gegen Nürnberg am Freitagabend steht fest, dass Wolfsburgs Eishockey-Erstligist am Mittwoch (19.30 Uhr) auswärts in die 1. Play-off-Runde startet. Doch auf diese Klarheit hätte Armin Wurm bei seinem schweren Comeback nach gut...