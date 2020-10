Grizzlys Wolfsburg „wollen gleich eine Duftmarke setzen“

Die tolle Nachricht vom Start des MagentaSport-Cups am 11. November als Vorbereitungsturnier für die DEL-Saison löste große Begeisterung in der Kabine des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg aus. „Es bedeutet auch: Wir leben noch und geben nicht auf, niemals!“, sagt Kapitän Sebastian Furchner. Sein Teamkollege Dominik Bittner kündigt an: „Wir wollen da gleich eine Duftmarke setzen.“

Sebastian Furchner ist heiß auf den Vorbereitungscup. Foto: Grizzlys Wolfsburg / City-Press GmbH / oh Am Samstag, 14. November (Beginn 17 Uhr), empfangen die Grizzlys die Düsseldorfer EG zu ihrem ersten Gruppenspiel. „Sportlich“, betont Furchner, „ist der Cup enorm wichtig. Wir haben ein Ziel, einen Wettkampf, den man als Sportler immer braucht.“ Dass es sich dabei im Grunde genommen trotzdem nur um Freundschaftsspiele handelt, sieht Bittner nicht so. „Das ist mehr als nur ein Turnier. Wir haben keine typische Vorbereitung, mussten lange warten und leiden. Da der DEL-Start hoffentlich direkt nach dem Cup erfolgt, werden alle Spieler der teilnehmenden Teams darauf brennen, zu spielen und sich zu beweisen. Schließlich geht es gegen Liga-Rivalen“, sagt der Verteidiger. Und nach der Gruppenphase gebe es mit den Halbfinals und dem Finale eine kleine K.o.-Runde, die ein wenig Play-off-Flair versprühen könne. „Jedes Spiel ernstnehmen“ Stürmer Furchner pflichtet ihm bei: „Wir werden jedes Spiel absolut ernstnehmen, weil man sich nie sicher sein kann, wie es weitergeht mit der Pandemie. Deshalb besitzt jedes einzelne Spiel eine Bedeutung.“ Mit Sorge betrachtet er die Corona-Lage. Es ist nicht auszuschließen, dass es die Situation irgendwann erfordert, weite Bereiche des öffentlichen Lebens – vielleicht auch das Eishockeyspielen – wieder herunterzufahren. Deshalb misst Bittner dem MagentaSport-Cup eine zusätzliche Bedeutung bei. „Er ist auch eine gute Möglichkeit ein Zeichen zu setzen, dass Eishockey wieder funktionieren kann und unsere Hygienekonzepte aufgehen“, erklärt er. Verzicht ist kein Fingerzeig Dass sich sechs DEL-Teams (Ingolstadt, Augsburg, Straubing, Iserlohn, Köln und Nürnberg) gegen eine Teilnahme am Cup entschieden haben, sieht das Grizzlys-Duo noch nicht als Fingerzeig dafür, dass das Sextett auch auf die Teilnahme an einer DEL-Saison verzichtet. „.Es ist erst einmal ein tolles Zeichen, dass es überhaupt acht Teams beim Turnier geworden sind. Was das für die Liga bedeutet, ist schwer zu sagen. Eventuell sparen einige Teams jeden Cent, um beim Ligastart dabeizusein“, sagt Furchner. Auch Bittner will die Sache „nicht zu hoch hängen“ und hegt ebenfalls die Vermutung: „Vielleicht wollen die Klubs Geld sparen, um sicher durch die Saison zu kommen. Ich hoffe immer noch, dass wir mit allen 14 Teams die Spielzeit bestreiten können.“ Ehrgeiz ist groß Für die wollen sich die Grizzlys jedenfalls beim Vorbereitungsturnier in Form bringen. Bittner: „Alle in unserem Team besitzen sehr großen Ehrgeiz. Ich freue mich darauf, dass es bald losgeht.“