Grizzlys-Kapitän Furchner deutlich: „Okay reicht nicht“

Sebastian Furchner fand nach der 1:3-Niederlage in Bremerhaven deutliche Worte für das Spiel der Grizzlys Wolfsburg.

Wolfsburg. Das Urgestein des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten übt nach dem 1:3 in Bremerhaven deutliche Kritik: „Wir müssen jetzt knüppelhart arbeiten.“

Dass es eine Leistungssteigerung war, die sein Wolfsburger Eishockey-Erstligist beim 1:3 am Freitagabend in Bremerhaven zeigte, wischte Grizzlys-Kapitän einfach weg. Sebastian Furchner wurde nach der letzten Sirene deutlich und sagte: „Es war nicht schlecht, aber nicht gut genug, um ein Spiel zu gewinnen. Okay zu spielen reicht einfach nicht.“

Was der Kapitän bemängelte, wurde im Laufe des Spiels immer deutlicher. Denn eigentlich hatte man vor allem im ersten Abschnitt den Eindruck, die Grizzlys hätten ihre Lehren aus Krefeld gezogen, wo es vor allem direkt vor dem Tor an Bewegung mangelte. Gerade gegen Ende der Partie in Bremerhaven hatte der – trotz allem starke – Bremerhavener Torwart Brandon Maxwell aber zu oft leichtes Spiel, weil freie Sicht. „Am Ende hat es da gefehlt, wo es wehtut: vor dem Tor. Nur wenn der Torwart nichts sieht, kann er auch nichts halten.“ Vielleicht war’s der letzte Test vor dem DEL-Start am 20. Dezember gegen Krefeld . Furchner fordert deshalb: „Wir sind froh, dass noch Vorbereitung ist. Wir müssen die nächsten zwei Wochen knüppelhart arbeiten, damit wir bereit sind, wenn es losgeht.“

