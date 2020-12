Bittner frühestens Anfang Januar zurück bei den Grizzlys

Die erhoffte Entwarnung im Fall Dominik Bittner blieb aus. Eine MRT-Untersuchung seines verletzten Bauchmuskelbereichs ergab eine Muskelverletzung. Wie schwer die ist, dazu soll erst noch ein Spezialist in Berlin befragt werden. Mit einer mehrwöchigen Pause für den Verteidiger rechnen die Verantwortlichen des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg aber auf jeden Fall.

„Der Befund“, erklärt Manager Charly Fliegauf, „ist nicht ganz eindeutig. Die Verletzung liegt in dem Bereich, in dem Dominik im Sommer operiert worden war.“ Da hatte er wegen einer sogenannten weichen Leiste unters Messer gemusst. Der damals operierende Arzt soll sich die MRT-Bilder anschauen, bevor ein endgültiges medizinisches Urteil gefällt wird. Problem: Der Mediziner befinde sich zurzeit in Quarantäne.

Vorerst „absolute Ruhe“

„Ich werde auf jeden Fall eine Zeit ausfallen. Generell rechnet man bei Muskelverletzungen im Schnitt mit vier bis sechs Wochen. Ich habe deshalb die Hoffnung, dass ich zu Beginn des neuen Jahres wieder auf dem Eis stehen kann“, sagt Bittner. Im Moment jedoch soll er „absolute Ruhe“ halten. „Am Ende der Woche fange ich dann mit Physiotherapie und Reha an.“

Der Manager schaut sich deshalb schon nach möglichen Verstärkungen um. „Es ist aber noch zu früh, um eine Entscheidung zu treffen“, sagt er. Sollte es bei Bittner doch zu einem langen Ausfall kommen, könnte ein 1:1-Ersatz die Lösung sein. Auf dem Markt befindet sich noch der bisherige Nürnberger Brett Festerling, dessen Bruder Garrett bereits in Wolfsburg unter Vertrag steht. Was gegen eine solch hochwertige Verpflichtung spricht: Ein weiterer Transfer erhöht die Gehaltskosten, die die Klubs durch einen freiwilligen Verzicht ihrer Profis gesenkt haben. Gibt ein Team zusätzliches Geld aus, könnte das unangenehme Fragen im aktuellen Kader aufwerfen.

Ausleih-Kandidaten im Visier

Fliegauf schließt aber auch eine Ausleihe nicht aus. Dabei würde es sich laut Manager eher um einen jungen Deutschen handeln. In dieser Saison werde die Liga einige Transferregeln außer Kraft setzen, sodass Ausleihen ohne Festspielen möglich seien, damit die Talente anschließend in ihre DNL-Teams zurückkehren könnten.

Keinen Sinn mache jedenfalls derzeit die Verpflichtung eines ausländischen Verteidigers. „Damit würden wir zum einen unsere zehnte Importlizenz verbrennen und müssten zum anderen nach derzeitigem Stand einen Stürmer auf die Tribüne setzen“, erklärt Fliegauf, denn nur neun Ausländer dürfen pro Match zum Einsatz kommen.

Was sonst bei den Grizzlys los ist:

Dritter Torwart

Eigengewächs Leon Grothe aus dem U20-DNL-III-Team der Young Grizzlys erhält eine Lizenz fürs DEL-Team. „Er ist schon bei uns im Training. Da er Auszubildender bei VW ist, versuchen wir, für ihn fürs Vormittagstraining eine Freistellung zu bekommen. Wir verzichten erst einmal auf die Verpflichtung eines externen dritten Torwarts“, berichtet Fliegauf.

Keine Kooperation

Die Kooperation mit dem Zweitligisten Kassel Huskies liegt auf Eis. Angesichts der Corona-Pandemie mache der regelmäßige Austausch zwischen den Ligen keinen Sinn, sondern erhöhe nur die Gefahr der Ansteckung. „Außerdem brauchen alle Klubs in dieser Saison ihre Spieler selbst“, sagt der Grizzlys-Manager zur Begründung.

Neues Mannschaftsbild

Der Klub veröffentlichte am Dienstag sein neues Mannschaftsbild. Angesichts der Corona-Auflagen und Hygiene-Regeln verzichtete er darauf, dass sich das Team – wie sonst – zusammen aufstellt. Stattdessen wurden alle Spieler nur einzeln fotografiert. Aus den Einzelbildern entstand dann eine sehr gelungene Fotomontage.