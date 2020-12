Spektakuläres Schlussdrittel: Iserlohn schlägt die Grizzlys

Die Grizzlys aus Wolfsburg haben im dritten Saisonspiel ihre erste Niederlage erlitten – und die war absolut vermeidbar. Führten sie nach 50 Minuten und den Toren von Garrett Festerling, Fabio Pfohl und Phil Hungerecker mit 3:2 bei den Iserlohn Roosters, kassierten sie kurz vor dem Ende noch drei Treffer. „Es war ein ziemlich wildes Spiel, in dem wir eigentlich gut drin waren“, sagte Torschütze Hungerecker nach der 3:5-Pleite.

Vor der Partie hatten unterschiedliche Gefühle geherrscht. Während Iserlohn mit vollem Kader auflaufen konnte, waren die Wolfsburger nur mit 16 Spielern im Aufgebot angereist. Janik Möser, Dominik Bittner, Mathis Olimb und Sebastian Furchner fehlten wegen Verletzungen, Steven Raabe und Jan Nijenhuis weilen zudem bei der U20-WM. „Egal, wir geben trotzdem 100 Prozent“, sagte Fabio Pfohl vor dem Start. „Wir müssen einfach die Wechsel kurz halten, nicht zu lange auf dem Eis bleiben, sonst brennen die Beine schon im ersten Drittel.“ Immerhin: Gerrit Fauser konnte wieder mitwirken.

Grizzlys Wolfsburg: Drei Strafen innerhalb weniger Minuten

Das erste Drittel begann physisch intensiv und ausgeglichen, aber nach 3:38 Minuten erklang bereits „Rama Lama Ding Dong“, das Fußballfans sonst gerne in der VW-Arena hören. Dort wird es gespielt, wenn der VfL einen Treffer erzielt. Am Sonntagabend kam der Song in Iserlohn, als Joseph Whitney die Roosters am Ende eines starken Spielzugs in Führung brachte. Nach einem Durchbruch über die rechte Abwehrseite der Grizzlys kam der Angreifer in der Mitte frei zum Abschluss. Chet Pickard, der überraschend für Dustin Strahlmeier im Tor stand, der beim Sieg nach Penaltys gegen die Eisbären Berlin noch ohne Gegentor geblieben war, hatte keine Chance.

Die Wolfsburger Reaktion auf den Rückstand fiel nicht positiv aus. Innerhalb weniger Minuten kassierten die Grizzlys drei Strafen. Zunächst Pfohl, dann Jordan Boucher, dann Anthony Rech, der wegen eines Fouls mit Verletzung sogar 2+2 Minuten bekam. Die gute Nachricht für die Wolfsburger: Sie verteidigten in Unterzahl stark. Die Roosters kamen nur zu wenigen klaren Gelegenheiten aufs 2:0. Und als dann doch mal ausgeglichenes Personal auf dem Eis stand, sorgte Spencer Machacek für ein offensives Ausrufezeichen der Grizzlys (11.).

Ansprache von Grizzlys-Coach Cortina zeigte Wirkung

Gegen Ende des unruhigen Drittels sammelten auch die Hausherren viele Strafen, sodass die Grizzlys mit doppelter Überzahl in die Pause gingen, aus der sie zu Beginn des Mitteldrittels allerdings kein Kapital schlagen konnten. In Gleichzahl hatte dann erneut Machacek (24.) eine große Chance auf den Ausgleich, doch sein Stocherversuch von hinter dem Tor ging nicht rein. Aber die Ansprache von Coach Cortina zeigte offenbar Wirkung: Die Grizzlys waren nun viel aktiver als im ersten Drittel, scheiterten aber immer wieder an Roosters-Goalie Andreas Jenike.

Selbst das nächste 5 gegen 3 in der Mitte des Drittels brachte kein Grizzlys-Tor. Aber kaum strömten die Iserlohner danach wieder komplett aufs Eis zurück, erzielte Garrett Festerling das mittlerweile verdiente 1:1 (31. Minute), Fauser und Valentin Busch hatten den Treffer eingeleitet. Danach ging es endlich mehr um Eishockey und weniger um Strafen. Chancen gab es nun auf beiden Seiten, doch in diesem Drittel fiel kein Tor mehr. Die beste Möglichkeit vereitelte Wolfsburgs Keeper Pickard gegen Robert Raymond (39.). Doch eindeutig war: Die Grizzlys waren nun viel besser im Spiel als noch im ersten Abschnitt. „Wir haben die richtigen Worte gefunden“, sagte Valentin Busch, der fand: „Unser Unterzahlspiel klappt gut, aber in Überzahl müssen wir viel mehr schießen.“

Spektakuläres Schlussdrittel: Iserlohn Roosters haben das letzte Wort

Mit diesen Worten ging’s ins Schlussdrittel, in dem die Wolfsburger wieder die ersten Aktionen fuhren. Max Görtz eröffnete den letzten Akt dieser Partie mit einem harten, aber nicht ausreichend platzierten Schuss von der blauen Linie (43.), Phillip Bruggisser traf kurz danach nur den Pfosten – ebenfalls von der Blauen. Jetzt feuerten die Grizzlys aus allen Lagen. Und was passiert in solchen Phasen im Sport so häufig? Genau. Der Gegner trifft. So auch in Iserlohn. Julian Lautenschlager brachte die Scheibe technisch anspruchsvoll zum 2:1 für die Roosters im Kasten unter (46.). Die Wolfsburger machten das Spiel, die Iserlohner das Tor. Keine fünf Minuten nach dem 1:2 sorgte Pfohl aber mit einem cleveren Alleingang für den erneuten Ausgleich zum 2:2. Und die Wolfsburger blieben dran: Phil Hungerecker brachte die Grizzlys erstmals an diesem Nachmittag in Führung nach schönem Zuspiel von Fauser. Spiel gedreht. Nur 13 Sekunden lagen zwischen diesen Treffern (50.).

Doch das war‘s noch nicht in diesem Abnutzungskampf. Casey Bailey erzielte das erste Powerplay-Tor des Abends nach einer Kombination über Raymond und Jentzsch (55.) zum 3:3. Wer hatte das letzte Wort in diesem nun spektakulären Schlussdrittel? Die Antwort: die Hausherren – und zwar ihrerseits mit einem Doppelschlag. Erst schoss Ryan O’Connor das 4:3, dann legte Bailey nach zum 5:3. Zwischen diesen Toren lagen 21 Sekunden. Die Partie war gelaufen – und die Grizzlys kassierten die erste Niederlage der jungen Spielzeit. Weiter geht es am Dienstag um 18.30 Uhr gegen die Kölner Haie.

So spielten sie

Iserlohn: Jenike – O’Connor, Raymond; Ankert, Baxmann; Riefers, Buschmann, Orendorz – Jentzsch, Grenier, Whitney; Bailey, Sutter, Lautenschlager; Aubin, Raedeke, Friedrich; Fleischer, Weidner, Proske.

Wolfsburg: Pickard – Likens, Melchiori; Adam, Button; Bruggisser, Wurm; Machacek, Festerling, Busch; Boucher, Pfohl, Fauser; Görtz, Järvinen, Rech; Hungerecker.

Tore: 1:0 (3:38) Whitney (Jentzsch, Grenier), 1:1 (30:01) Festerling (Fauser, Busch), 2:1 (45:13) Lautenschlager (Bailey, O’Connor), 2:2 (49:29) Pfohl, 2:3 (49:42) Hungerecker (Fauser), 3:3 (54:36) Bailey (Jentzsch, Raymond 4/5), 4:3 (58:19) O’Connor (Bailey), 5:3 (58:40) Bailey (Sutter). Strafen: 20 Minuten für Iserlohn, 16 Minuten für Wolfsburg.