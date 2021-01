Grizzlys starten mit einem 5:4 n. V. bei der DEG ins Jahr 2021

Mit einem knappen, aber verdienten 5:4 (2:0, 1:2, 1:2, 1:0)-Auswärtssieg nach Verlängerung starteten die Grizzlys Wolfsburg ins Jahr 2021. Valentin Busch, Jordan Boucher, Phillip Bruggisser, Phil Hungerecker und in der Overtime Garrett Festerling sorgten mit ihren Treffern für einen kleinen Sprung in der Tabelle. Für die DEG waren Marco Nowak, Alexander Karachun, Eugen Alanov und Daniel Fischbuch erfolgreich. Dank des Erfolgs tauschten die Grizzlys (jetzt Vierter) mit Düsseldorf (nun Sechster) die Plätze in der Gruppe Nord der Deutschen Eishockey-Liga.

Die Personallage: Grizzlys-Cheftrainer Pat Cortina musste nach wie vor auf fünf Spieler verzichten. Sebastian Furchner (Oberkörperverletzung), Dominik Bittner (Muskelverletzung im Bauchmuskelbereich) und Janik Möser (Herzmuskelentzündung) fallen auch noch länger aus. Jan Nijenhuis und Steven Raabe (Viertelfinal-Aus bei der U20-WM) kehren erst am Dienstagmorgen aus Kanada zurück. Mathis Olimb (gebrochene Nase), der die vergangenen drei Spiele ausgefallen war, gab sein Comeback. Sechs Verteidiger, elf Verteidiger – zwei Plätze im Spieltagskader konnten nicht besetzt werden. Die Torwart-Rotation blieb aus. Dustin Strahlmeier stand erneut zwischen den Pfosten.

Sieg und Pleite in der Vorbereitung

Die Ausgangslage: Im Magenta-Sport-Cup während der Vorbereitung hatten sich beide Teams zweimal gegenübergestanden. Gegen eine arg ersatzgeschwächte DEG hatten die Grizzlys zu Hause mit 7:0 gewonnen, auswärts aber 2:3 nach Verlängerung verloren. Nun empfing in der regulären DEL-Saison der Tabellenvierte den Vorletzten (nach Quotienten-Regel) der Nord-Gruppe.

Das 1. Drittel: Nach nur 19 Sekunden schlug es im DEG-Kasten ein. Festerlings Schuss wurde noch abgewehrt, Buschs Nachschuss aus der Drehung passte genau neben den linken Innenpfosten – 0:1. Zusammen mit Spencer Machacek bildete das Duo zu Spielbeginn die einzige unveränderte Sturmreihe im Vergleich zum 4:5 n. P. gegen Köln zum Abschluss des Jahres 2021. Und U23-Profi Busch besaß auch die nächste Großchance des Matches. Nach Bouchers Pass in den Lauf tauchte er ganz allein vor Düsseldorfs Torwart Hendrik Hane auf. Der aber machte mit dem Schlittschuh den kurzen Pfosten dicht (9. Minute).

Ein Ausfall im ersten Drittel

Auf der anderen Seite hatte Strahlmeier bis dato nur Pflichtaufgaben zu erledigen, tat das aber mit Bravour. In der 17. Minute schalteten seine Vorderleute nach einem gescheiterten DEG-Angriff blitzschnell um über Wolfsburgs schnellsten, Boucher. Schießen oder passen? Schießen! Bäääm! Der ansatzlose Handgelenksschuss flog über Hanes linke Schulter in den rechten Torgiebel zum 0:2. Einziger Wehmutstropfen nach den ersten 20 Minuten: Machacek schied angeschlagen aus.

Das 2. Drittel: So hellwach die Grizzlys zu Beginn des ersten Durchgangs waren, so schläfrig präsentierten sie sich am Anfang des zweiten. Binnen 104 Sekunden ermöglichten sie den Gastgebern den Ausgleich. Nowaks gar nicht so gefährlich erscheinenden Schuss von der blauen Linie hatte Strahlmeier offenbar nicht sehen können (23.). Nur 31 Sekunden später wusste sich Armin Wurm nur mit zu viel Stockeinsatz zu helfen und kassierte die ersten beiden Strafminuten der Partie. Nach nur zwölf Sekunden Überzahl traf ausgerechnet der Ex-Wolfsburger Karachun mit seinem schon dritten Saisontor zum 2:2 (25.). Zum Vergleich: Zwischen 2016 und 2019 hatte er in 145 DEL-Matches für die Grizzlys insgesamt nur fünfmal getroffen und war in die zweite Liga gewechselt.

Glanzparade durch Strahlmeier

Erst Mitte des Drittels hatten die Grizzlys ihre nächste Wachphase. Max Görtz (30.) und mit einem Pfostentreffer Gerrit Fauser (31.) scheiterten jedoch. Fast wäre deshalb die DEG durch Maximilian Kammerer (36.) in Führung gegangen, doch Strahlmeier packte eine Glanzparade aus. So holten sich die Gäste in ihrer ersten Überzahl die Führung zurück. Gegen die schwächste Unterzahl der DEL hämmerte Bruggisser (40.) den Puck von der „Blauen“ in den Knick.

Das 3. Drittel: Erst parierte Strahlmeier Daniel Fischbuchs Versuch aus dem Slot (47.) noch. Doch fiel in der 50. Minute doch der Düsseldorfer Ausgleich. Erneut Fischbuch hatte den Puck einfach mal halbhoch vors Grizzlys-Tor geworfen, wo Alanov mit dem Schläger die Scheibe unhaltbar abfälschte – 3:3.

Zwei späte Tore

Doch Hungerecker (57.) brachte die Grizzlys zum dritten Mal in Führung. 1:32 Minuten vor dem Ende nahm die DEG den Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Mit Erfolg: 22 Sekunden vor dem Ende drosch Fischbuch den Puck aus der Distanz zum 4:4 ins Netz – Overtime.

Die Verlängerung. Weil Düsseldorf kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch eine Strafe genommen hatte, gingen die Wolfsburger in 4:3-Überzahl in die Overtime. Festerling traf da nach 32 Sekunden zum Sieg in den Winkel.

Spiel kompakt:

Düsseldorfer EG: Hane – Nowak, Ebner; Cumiskey, Jensen; Johannesen, Zanetti; Eder – Flaake, Barta, Kammerer; Fischbuch, K. Olimb, Alanov; From, Carey, Karachun; Ehl, Buzas, Jahnke.

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier – Likens, Melchiori; Adam, Button; Bruggisser, Wurm – Machacek, Festerling, Busch; Rech, Pfohl, Fauser; Görtz, Järvinen, Boucher; M. Olimb, Hungerecker.

Tore: 0:1 (00:19) Busch (Festerling, Likens), 0:2 (16:45) Boucher (Görtz), 1:2 (22:30) Nowak (Ebner), 2:2 (24:13) Karachun (Fischbuch, From/5:4), 2:3 (39:01) Bruggisser (Festerling/5:4), 3:3 (49:41) Alanov (Fischbuch), 3:4 (56:54) Hungerecker (Festerling, Busch), 4:4 (59:38) Fischbuch (Nowak/6:5), 4:5 (60:32) Festerling (Melchiori, Rech/4:3)

Strafen: Düsseldorf 8 Minuten, Wolfsburg 4 Minuten.

Schiedsrichter: Aleksi Rantala und Gordon Schukies.

Zuschauer: keine.

Nächstes Spiel:

Bremerhaven – Grizzlys Wolfsburg,

Mi., 6. Januar, 18.30 Uhr.