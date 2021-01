Grizzlys – nach 1:2 n. V. wackelt Cortinas Trainerstuhl gewaltig

Wenn es nach großen Teilen der Fans geht, war die 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)-Heimniederlage nach Verlängerung der Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Iserlohn Roosters am Freitagabend das letzte Spiel Pat Cortinas als Grizzlys-Cheftrainer. Die Entscheidung darüber liegt nun bei Manager Charly Fliegauf und beim Aufsichtsrat des Klubs. Fünf Tage sind Zeit bis zum nächsten Spiel am Mittwoch bei Schlusslicht Krefeld. Spätestens da könnte dem Italo-Kanadier ein Schicksalsspiel bevorstehen.

Phil Hungerecker hatte zwischenzeitlich für den 1:1-Ausgleich der Grizzlys gesorgt. Die Iserlohner aber waren früh durch Brody Sutter in Führung gegangen und hatten in Ryan Johnston in der Overtime ihren Matchwinner. Für Cortina und Co. blieb wie schon am Mittwoch beim 1:2 n. V. gegen Düsseldorf nur ein Punkt. Zwei Zähler aus zwei Heimspielen - mit der Quote kommen die weiter auf dem vorletzten Rang der DEL-Nordgruppe liegenden Grizzlys ihrem Minimalziel Platz 4 nicht näher.

Wechsel im Tor

Personallage: Im Vergleich zum 1:2 n. V. gegen Düsseldorf am Mittwoch fehlte den Grizzlys diesmal Stürmer Gerrit Fauser (Unterkörperverletzung). Dafür rückte der junge Verteidiger Steven Raabe in den 21er-Spieltagskader, erhielt aber erneut keine Eiszeit. Weiter nicht dabei waren die Verteidiger Janik Möser (im Aufbautraining nach Herzmuskelentzündung) und Dominik Bittner (Reha nach Bauchmuskelverletzung). Im Tor gab es einen Wechsel: Dustin Strahlmeier ersetzte den zuletzt im Einsatz gewesenen Chet Pickard. Zwei Sturmreihen (Machacek/Festerling/Busch und Rech/Olimb/Boucher) blieben unverändert.

Erstes Drittel: Es stand vor allem für Cheftrainer Cortina viel auf dem Spiel, und die Grizzlys hatten sich viel vorgenommen. Doch schon im ersten Wechsel gab es einen herben Dämpfer. Die Olimb-Reihe verlor den Puck im Spiel nach vorn, war dann zu weit aufgerückt und lief in den Konter. Der vor dem Spiel noch nachträglich mit einem gerahmten Bild verabschiedete Ex-Grizzlys Brent Aubin legte quer auf Sutter, der irgendwie durch Strahlmeier hindurch nach nur 33 Sekunden das 0:1 erzielte.

"Kein optimaler Start"

„Das war aber keine richtig kalte Dusche für uns“, berichtete Ausgleichsschütze Hungerecker im ersten Pausen-Interview bei Magenta Sport. Ins torszenenarme erste Drittel arbeitete sich sein Team langsam hinein. Eine Überzahlsituation ließ sein Team noch aus. Aber kaum waren die Gäste wieder komplett, fiel das 1:1 (14.). Matti Järvinen schickte Kapitän Sebastian Furchner auf die Reise. Der zimmerte die Scheibe aufs Gehäuse. Roosters-Torwart Andreas Jenike konnte sie nicht festhalten, sodass Hungerecker kompromisslos auf den Nachschuss ging und erfolgreich war. Kurz darauf war auch Strahlmeier im Match angekommen, rettete spektakulär mit dem Schoner gegen Casey Bailey (15.). „Es war kein optimaler Start, aber wir haben das gut abgeschüttelt“, sagte Hungerecker.

Zweites Drittel: Nicht schön, aber temporeich und intensiv ging es weiter. Die Grizzlys zeigten gegen die offensivstarken Roosters, was sie sich vorgenommen hatten. Sie fuhren Checks zu Ende, brachten viele Scheiben zum Tor, kassierten bis dato keine Strafen und „nahmen die Beine in die Hand“, wie Hungerecker es ausdrückte. Glück hatten sie bei einem Iserlohner Pfostentreffer (29.) und Sutters Versuch (36.), als Strahlmeier die kurze Ecke blitzschnell zumachte. Pech indes, dass Jordan Bouchers Bauerntrick-Treffer (35.) nicht zählte. Auf dem Eis hatten die Schiedsrichter auf Tor entschieden. Im Videobeweis wollten sie dann eine aktive Torhüterbehinderung durch Anthony Rech, der aber auch von Roosters-Verteidiger Jens Baxmann in den Torraum geschoben worden war, erkannt haben. Ärgerlich, dass die Grizzlys im Mittelabschnitt zwei Powerplays erneut ungenutzt ließen.

Brechstange ausgepackt

Drittes Drittel: Gegen den eigenen Trainer spielte jedenfalls keiner der Grizzlys-Profis. Die Gastgeber probierten es unter dem Druck des Gewinnenmüssens nun mit der Brechstange. Strahlmeier (46.) packte gegen Baxmann die nächste Glanzparade aus. Auf der anderen Seite ließen Max Görtz und Jan Nijenhuis eine 100-prozentige Doppelchance (47.) aus.

In der 55. Minute holte sich Jeff Likens 2+10 Strafminuten wegen eines Checks gegen den Kopf von Tim Fleischer ab. Aber das Wolfsburger Unterzahlspiel hielt dem zweitbesten Überzahlspiel der DEL stand. Die Minuten verrannen. Järvinen (58.) und Hungerecker (60.) scheiterten an Jenike – Verlängerung trotz 31:17 Schüssen fürs bemühte Cortina-Team.

Stewart als Trainer-Option?

Verlängerung: Görtz (61.) auf Zuspiel von Fabio Pfohl besaß die erste Topchance – gehalten. Auf der anderen Seite war der Puck kurz darauf drin Johnston gelang der „Sudden Death“. Der plötzliche Tod könnte auch symbolisch für das Ende von Cortinas Amtszeit stehen. Viele geeignete Trainerkandidaten befinden sich jedoch nicht auf dem Markt. Eine Option wäre Mike Stewart. Der frühere Augsburger Erfolgscoach steht nach seiner Beurlaubung in Köln in der vergangenen Saison noch bis zum Ende der Spielzeit bei den Haien unter Vertrag. Die würden vielleicht eine kleine Abfindung geben, wenn Stewart fortan von den Grizzlys bezahlt würde. Allerdings hatte Stewart gut verdient in Köln. Fraglich, ob ihn sich die Wolfsburger in Corona-Zeiten leisten können.

Spiel kompakt:

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier – Bruggisser, Wurm; Button, Adam; Likens, Melchiori; Raabe – Rech, Olimb, Boucher; Hungerecker, Järvinen, Furchner; Machacek, Festerling, Busch; Görtz, Pfohl, Nijenhuis.

Iserlohn Roosters: Jenike – Ankert, Raymond; Baxmann, Johnston; Riefers, Orendorz; Elten – Jentzsch, Sutter, Aubin; Bailey, Grenier, Whitney; Fleischer, Raedeke, Friedrich; Proske, Weidner, Lautenschlager.

Tore: 0:1 (00:33) Sutter (Aubin, Jentzsch), 1:1 (13:27) Hungerecker (Furchner, Järvinen), 1:2 (62:10) Johnston (Bailey).

Strafen: Wolfsburg 2 Minuten plus 10 für Likens (Check gegen den Kopf), Iserlohn 6 Minuten.

Schiedsrichter: Marc Iwert und Benjamin Hoppe.

Zuschauer: keine.