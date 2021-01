Grizzlys-Urgestein Höhenleitner kehrt aufs Eis zurück

Das ist mal eine faustdicke Überraschung! Christoph Höhenleitner, Urgestein der Grizzlys Wolfsburg, kehrt aufs Eis zurück. Eigentlich hatte der 37-Jährige seine Eishockey-Karriere im März nach dem Saisonabbruch in der DEL beendet. Jetzt kehrt der Allrounder, der seit Sommer Coach der U17 der Young Grizzlys ist, noch einmal zurück. Allerdings nicht in seiner Heimat Wolfsburg, sondern in der Oberliga bei den Hannover Scorpions.

Höhenleitner erliegt hierbei keinesfalls der Versuchung, es noch einmal wissen zu wollen. Er nutzt einfach die freie Zeit, die er durch die Corona-Unterbrechung in der höchsten U17-Klasse, der DNL I Division Nord, zwangsweise hat. Sobald er mit dem Nachwuchs wieder aufs Eis kann, ist das Engagement in der Wedemark wieder beendet. „Der Trainerberuf macht mir unglaublich viel Spaß“, sagt er. „Das ist genau das, was ich machen will.“

Höhenleitner: „Es ist nicht wie in der Waschmaschine“

Solange er das aber nicht darf, kehrt er noch einmal selbst als Spieler zurück. Das Oberliga-Topteam hatte angefragt, nach Rücksprache mit den Grizzlys hat sich Höhenleitner, der mehr als 800 DEL-Spiele bestritten hat, darauf eingelassen. Das Niveau bei den Scorpions von Coach Tobias Stolikowski sei ordentlich. Aber auch nicht so, dass er nach rund zehn Monaten ohne Training nicht mithalten könnte, sagt er. „Die Jungs sind schon gut. Es ist aber nicht so, dass ich mich wie in der Waschmaschine fühlen würde“, sagt er nach zwei, drei Einheiten mit dem Team grinsend. Mit einigen Scorpions, wie Andrei Strakhov oder Andy Reiss hat „Höhi“ auch schon in seinen 13 Jahren bei den Grizzlys zusammengespielt.

Die Mellendorfer planen mit dem 37-Jährigen eigentlich als Abwehrspieler, doch es sieht so aus, als würde Höhenleitner aufgrund von Problemen in der Scorpions-Offensive zunächst als Angreifer benötigt. Ihm selbst ist es eins, wie er sagt: „Ich mache es so wie schon in meiner gesamten Karriere: Ich spiele dort, wo ich auch gebraucht werde. Es ist nicht so, dass ich jetzt so viele Punkte wie möglich machen müsste“, sagt der frisch gekürte Wolfsburger Sportler des Jahres, der mit den Grizzlys drei DEL-Vizemeisterschaften sowie 2009 den Pokalsieg geholt hat.

Höhi-Debüt am Freitag? Grizzlys Mittwoch in Krefeld

Die Scorpions führen die Nordstaffel der Oberliga mit gehörigem Vorsprung an. Höhenleitner muss also nicht sofort Gewehr bei Fuß stehen, könnte allerdings schon an diesem Wochenende in den Partien gegen Halle (Freitag), in Herne (Sonntag) oder in Hamburg (Dienstag) sein Debüt für die Scorpions feiern. Seine Rückennummer ist übrigens eine andere als in seinen 13 Jahren in Wolfsburg. Die 21 ist bereits an Patrick Schmid vergeben, Höhenleitner bekommt die 95, die Nummer vom Grizzlys-Lieblingsspieler seines Sohns: Fabio Pfohl.

Für die Grizzlys wird es in der DEL bereits am heutigen Mittwoch wieder ernst. Um 20.30 Uhr (Magentasport überträgt live) geht es zu Nordstaffel-Schlusslicht Krefeld Pinguine. Die Wolfsburger sind Vorletzter, zuletzt hatte es vermehrt Kritik am Spiel und an Coach Pat Cortina gegeben.