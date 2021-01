Jormakka kommt: Grizzlys verpflichten Vize-Weltmeister von 2014

Foto: All Over Press Finnland / imago images

Die Grizzlys Wolfsburg haben ihre zehnte Import-Lizenz vergeben und sich einen finnischen Vize-Weltmeister von 2014 geangelt: Außenstürmer Pekka Jormakka, der zuletzt in der russischen KHL für Sibir Novosibirk gespielt hat, erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Sein erstes Training in Wolfsburg hat er bereits absolviert, sein Debüt könnte er am Sonntag (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen Nordstaffel-Topteam Bremerhaven geben.

„Pekka ist ein intelligenter, sehr flinker Spieler, der seit vielen Jahren erfolgreich auf internationalem Topniveau gespielt hat. Er strahlt viel Spielfreude aus, hat einen guten Schuss und ist zudem sehr variabel einsetzbar“, wird Grizzlys-Manager Charly Fliegauf in einer Pressemitteilung zitiert.

Neuzugang erhält bei den Grizzlys die 25

Jormakka erhält bei den Wolfsburgern das Trikot mit der Nummer 25, die ihn schon seine gesamte Karriere über begleitet. Sie trug er auch im Endspiel um die Weltmeisterschaft 2014, als die Finnen mit 2:5 gegen Russland um die Superstars Alexander Ovetchkin und Yevgeni Malkin unterlegen waren. Der neue Grizzlys-Stürmer war hier allerdings keine der tragenden Säulen im finnischen Team, hatte die wenigste Eiszeit aller Angreifer (5:52 Minuten).

Novosibirk war für den Rechtsschützen die dritte Station in der KHL, in der er insgesamt 267 Einsätze (60 Tore) vorzuweisen hat und in der er auch schon mit seinem neuen Teamkollegen Mathis Olimb zusammenspielte. Zuvor war er in der finnischen Liga aktiv, brachte es auf 277 Spiele (69 Tore) und wurde 2009 Meister. Für Finnlands Nationalmannschaft absolvierte der 30-Jährige 74 Partien (zwölf Tore).