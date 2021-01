Grizzlys: Trainer Cortina erklärt Bruggissers Tribünenplatz

Mit sieben Import-Stürmern und nur zwei ausländischen Verteidigern wollten die Grizzlys ihre Torausbeute im Heimspiel gegen Bremerhaven steigern. Das klappte beim 1:2 am Sonntagnachmittag zwar noch nicht, aber die Körpersprache, das Defensivverhalten und der Einsatz stimmten beim Wolfsburger Eishockey-Erstligisten. Hier kommen Antworten der Protagonisten auf die wichtigsten Fragen zum knapp verlorenen Heimspiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

Wie bewertet Grizzlys-Trainer Pat Cortina den Auftritt?

„Es war ein harter Kampf, ein hartes Eishockeyspiel. In der Anfangsphase kontrollierten wir den Spielrhythmus und waren gut mit der Scheibe. Im zweiten Drittel machten beide Mannschaften Druck in der gegnerischen Zone und kreierten etwas“, sagte Cortina in seiner Bilanz während der Pressekonferenz. Dass es zu nichts Zählbarem reichte, schmerzte den Italo-Kanadier. Er verbarg aber seine Enttäuschung und zeigte stattdessen Mitgefühl mit seinen Spielern. „Leider haben die Jungs trotz des Einsatzes keinen Punkt geholt. Beide Teams hätten gewinnen können. Wir haben gute Arbeit geleistet, leider konnten wir kein weiteres Tor schießen. Wir sind vielleicht mit unserem Einsatz in die richtige Richtung unterwegs, aber wir müssen einen Weg finden, mehr Punkte heimzubringen“, sagte der Coach weiter.

Was sagt Manager Charly Fliegauf zur Entwicklung in den vergangenen vier Partien (1:2 n. V. gegen Düsseldorf und Iserlohn, 3:2 in Krefeld und 1:2 gegen Bremerhaven)?

„Schon die Spiele zuvor, die wir auch gut in der Defensive gespielt haben, hatten Mut gemacht. Davor hatten wir teilweise vier, fünf Gegentore bekommen“, sagte Fliegauf. „Darum wollten wir dort den Hebel ansetzen. Das hat auch gut funktioniert, ging aber vielleicht ein bisschen zu Lasten der Offensive.“ Der Sieg in Krefeld war laut Manager ein „Must-Win“. Was nun seiner Meinung nach noch fehlt, ist: „Wir befinden uns in einem Prozess, gute Spiele über 60 Minuten abzuliefern.“ Rückendeckung gab es abermals für den Trainer. Fliegaufs Ziel bleibt: „Wir wollen gemeinsam versuchen, da herauszukommen.“

Was sagte Grizzlys-Neuzugang Pekka Jormakka zu seinem Debüt?

Der vom KHL-Klub Novosibirsk gekommene finnische Neuzugang erhielt 12:09 Minuten Eiszeit und gab drei Torschüsse ab. „Ich habe ganz okay gespielt fürs erste Match“, befand er hinterher. Gern hätte er „ein paar Tore“ zu einem Sieg beigetragen bei seiner Premiere, wie er vor Spielbeginn im Interview beim Streamingdienst Magenta Sport verraten hatte. Sein Fazit nach dem Debüt: „Im zweiten Drittel besaß ich ganz gute Chancen. Es ist eine bittere Niederlage. Wir haben ein sehr unglückliches Tor zum 1:2 bekommen und selbst unsere Chancen nicht genutzt. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich denke, es wird nach und nach immer besser.“ Bei den Grizzlys versprechen sie sich einiges vom schnellen Powerforward. „Pekka ist ein quirliger schneller Teamplayer. Er hat in den vergangenen Jahren in der KHL bewiesen, dass er auch seine Tore schießen kann“, sagte Fliegauf über den 1,74 Meter großen Rechtsschützen.

Warum entschied sich Trainer Cortina für Jormakka und gegen Bruggisser?

Leidtragender der Verpflichtung und des Einsatzes Jormakkas war gegen Bremerhaven Phillip Bruggisser. Der dänische Offensiv-Verteidiger saß als überzähliger Ausländer auf der Tribüne, weil nur neun Imports pro Match eingesetzt werden dürfen. „Wir wollten mit vollen vier Sturmreihen spielen, weil auch Bremerhaven vier komplette Reihen aufbieten konnte. Mit Pekka hatten wir zwölf Angreifer zur Verfügung. Deshalb haben wir so entschieden. ,Bruggi‘ ist aber weiter ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. In der Zukunft werden wir wieder auf ihn zählen“, erklärte Cortina.

Was sagte Grizzlys-Rückkehrer Janik Möser nach seiner ersten kompletten Spielwoche?

Nach einer Corona-Infektion mit anschließender Herzmuskelentzündung war Janik Möser zu einer dreimonatigen Zwangspause gezwungen gewesen. Erst vor gut einer Woche hatte er von den Ärzten grünes Licht bekommen und war nach nur wenigen Trainingseinheiten beim 3:2 ins kalte Wasser geworfen worden. Nach 9:34 Minuten Eiszeit (13 Wechsel) dort waren es gegen Bremerhaven nun schon 18:34 Minuten (20 Wechsel). Möser wirkte erstaunlich fit trotz des großen Trainingsrückstands.

„Ich glaube, dass wir am Mittwoch in Krefeld mit meinem ersten Spiel angefangen haben, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Wir wollten das auch gegen Bremerhaven so weiterführen. Leider haben wir in der vorletzten Minute das Tor bekommen, was sehr bitter ist. Aber im Großen und Ganzen sind wir in die richtige Richtung unterwegs. Nur weil wir heute verloren haben, dürfen wir uns davon nicht unterkriegen lassen, sondern müssen weiter nach vorne schauen“, sagte Möser.

Nun liegt es an ihm und allen anderen Grizzlys, den tabellarisch wieder zum Erliegen gekommenen Aufwärtstrend mit Erfolgen am Freitag (18.30 Uhr) bei den Kölner Haien und am Sonntag (17 Uhr) im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin fortzusetzen. Sonst geht der Anschluss an den zu den Play-offs berechtigenden vierten Platz in der DEL-Gruppe Nord verloren.

