Darren Archibald (links) erzielt in dieser Szene das zwischenzeitliche 3:0 der Grizzlys Wolfsburg gegen die Augsburger Panther.

Wolfsburg. Wie entfesselt tritt der Eishockey-Erstligist in Augsburg auf und zerlegt die Panther in ihre Einzelteile. So kommt der Erfolg zustande.