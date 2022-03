Fünf Gründe für die Achterbahnfahrt der Grizzlys Wolfsburg

Seit Ende Januar reicht es maximal zu einem Sieg aus zwei aufeinanderfolgenden Spielen für die Grizzlys Wolfsburg. In den vergangenen sechs Partien kassierte der Tabellenzweite der Deutschen Eishockey-Liga vier Niederlagen. Immerhin wäre von der Reihenfolge her am Dienstag (19.30 Uhr) bei der Düsseldorfer EG wieder ein Erfolg an der Reihe. Doch darauf allein will sich Trainer Mike Stewart nicht verlassen. „Wir müssen bereit sein, über mindestens 60 Minuten alles aufs Eis zu bringen, was wir haben“, sagt er. Hier kommen fünf Gründe, warum es zuletzt zu selten mit Siegen klappte.

Tore der Schlüsselspieler fehlen: Wolfsburgs Topscorer Chris DeSousa (22 Tore/20 Assists) und Trevor Mingoia (14/24) gehören zu den Erfolgsgaranten. Letzterer erzielte gleich in vier Spielen das entscheidende Tor. Das Problem ist nun, dass Mingoia seit Ende Januar verletzt ist und seit fünf Partien nicht mehr zur Verfügung stand. Auch in Düsseldorf wird der US-Amerikaner nicht zum Einsatz kommen. Und DeSousa? Der Kanadier traf letztmals am 21. Dezember beim 3:2 n. P. gegen Berlin. Danach war er fast einen Monat verletzt und kommt seitdem nicht in Fahrt. In den sieben Spielen nach seinem Comeback gelang ihm kein Treffer.

Powerplay-Schwäche: Mitte November standen die Grizzlys bei satten 24,36 Prozent Erfolgsquote in Überzahl – Höchststand, abgesehen von den noch wenig aussagekräftigen Werten der ersten vier Saison-Spieltage. Mitte Januar waren es immerhin noch anständige 22,39 Prozent. Doch in den vergangenen sieben Spielen machten die Grizzlys aus insgesamt 20 Überzahlsituationen rein gar nichts! Die Erfolgsquote sank auf 19,48 Prozent. Das hängt sicher auch mit den bereits erwähnten fehlenden Toren der Topstürmer Mingoia und DeSousa zusammen. Die waren zuvor sieben- beziehungsweise sechsmal mit einem Mann mehr auf dem Eis erfolgreich.

Dieses Grizzlys-Trio spielt unter Wert

Aktuell zu viele Passagiere im Team: So nennt man im Fachjargon Eishockeyspieler, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen und nur Mitläufer sind. Vor allem drei fallen auf, allen voran der von Ladehemmung befallene Torjäger Anthony Rech. Seine Negativ-Serien lauten: Acht Spiele ohne Tor beziehungsweise nur ein Tor aus seinen vergangenen 17 (!) Einsätzen! Dem Franzosen behagt das körperbetonte Spiel von Chefcoach Stewart wenig. Checks auszuteilen, zählt nicht zu seinen Stärken. Seinen Platz in einer der beiden Top-Reihen hat er verloren.

Auch weit unter seinen Möglichkeiten präsentiert sich Rechs aktueller Reihen-Kollege Fabio Pfohl. Nach einem Mini-Zwischenhoch Ende Dezember versank der Edeltechniker wieder in der Versenkung. Auch er fremdelt mit Stewarts auf schnelles Umschaltspiel setzendes Nord-Süd-Hockey, würde lieber des Öfteren mal in die Breite spielen und mit dem Puck am Schläger durch die gegnerischen Reihen tanzen. Das hemmt aber den Spielfluss und beschert Pfohl eine Bilanz von null Toren aus neun Spielen in 2022.

Stewart-Team schläfrig in Drittel 1

Und dann ist da in dieser Kategorie noch Torwart Nummer 2, Chet Pickard. Der Deutsch-Kanadier ist in 2022 noch ohne Sieg. Gut, er macht keine Riesenpatzer und hat auch nur zwei der neun Spiele seit dem Jahreswechsel bestreiten dürfen. Aber das könnte auch das Problem sein. Von ihm kommt wenig Druck auf den starken Stammkeeper Dustin Strahlmeier. Pickards jüngste zwei Einsätze endeten mit Niederlagen gegen durchaus schlagbare Gegner (2:3 in Nürnberg und 1:5 in Iserlohn), die beide auch noch arg dezimiert waren.

Neuerdings verschlafen die Grizzlys zu oft das erste Drittel: In den vergangenen sechs Partien trafen die Grizzlys zweimal im ersten Drittel (beim 5:1 gegen Nürnberg und beim 5:0 gegen Augsburg). In den anderen vier Matches brachten sie den Puck nicht im gegnerischen Tor unter (1:5 und 2:3 n. V. gegen Iserlohn, 1:5 in Straubing und 2:3 in Nürnberg). Stewart fordert immer wieder, von Sekunde 1 an hellwach zu sein. Doch das klappt zu selten. Nach den hohen Siegen in Augsburg und gegen Nürnberg kassierte sein Team sogar Klatschen in Straubing und Iserlohn – begünstigt durch torlose erste Drittel seiner Mannschaft.

Hohe Belastung für die Verteidiger

Abnutzungserscheinungen in der Abwehr: Insgesamt nur sieben Verteidiger haben die Grizzlys. Dass alle auf einmal zur Verfügung standen, liegt eine Weile zurück. In den vergangenen fünf Partien spielten sie nur einmal zu sechst durch. Das war beim 1:5 in Straubing, als Dominik Bittner allerdings erst tags zuvor von den Olympischen Spielen in Peking zurückgekehrt war. Nach seiner Gesichtsverletzung aus dem Training, wegen der er zuletzt zweimal aussetzen musste, könnte er gegen Düsseldorf ebenso zurückkehren wie Janik Möser (Oberschenkelzerrung). Beide hatten die Reise an den Rhein mit angetreten. Schon die Rückkehr von einem von ihnen würde die anderen fünf Verteidiger (Jordan Murray, Ryan Button, Björn Krupp, Julian Melchiori und Armin Wurm) entlasten. Zuletzt wirkte das Quintett überspielt. Saß ein Abwehrspieler auf der Strafbank, erhöhte sich das Pensum für die verbliebenen nochmals. Das wäre eine Teilerklärung für die hohen Pleiten in Iserlohn und Straubing.

