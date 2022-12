Reichlich Spenden für die Familie von Ex-Grizzly Rakhshani

Eine Welle der Hilfsbereitschaft schwappt über den Ex-Profi der Grizzlys Wolfsburg, Rhett Rakhshani, und seine Familie herein. Innerhalb von nur zwei Tagen spendeten Verwandte, Freunde, ehemalige Mitspieler, Eishockey-Profis und -Fans bis zum frühen Freitagabend mehr als 95.000 US-Dollar auf der seriösen Crowdfunding-Plattform www.gofundme.com im Internet. Dort legten Angehörige der Rakhshani-Familie auch den Grund für den Spendenaufruf dar.

Mit „Hilf Shar Rakhshani, ihren Kampf gegen den Krebs zu gewinnen“ ist der Aufruf überschrieben. Die 31-jährige Ehefrau des Ex-Grizzlys ist schwer krank. Deshalb löste Rhett Rakhshani kürzlich seinen Vertrag in Wolfsburg auf und reiste mit seiner Frau und den drei kleinen Töchtern Stella (6), Scarlett (4) und Georgia (2) zurück in die kalifornische Heimat, wo Shar Rakhshani in einer Krebsklinik behandelt werden soll – mit der finanziellen Unterstützung der Spendenden.

Mehr als 600 Spenden für die Rakhshanis

Unter denen befinden sich viele Grizzlys-Profis, auch ehemalige, und eine ganze Reihe von Profis anderer DEL-Klubs, wie man auf der Crowdfunding-Plattform einsehen kann. Das Spendenziel war vor dem Start mit 100.000 US-Dollar angegeben worden und dürfte bald erreicht sein. Mehr als 600 Spendeneingänge verzeichnete die Aktion bereits an den ersten zwei Tagen.

Wer für die Rakhshanis spenden möchte, erreicht den Aufruf auf der Plattform direkt über diesen Link. Als Zahlungsmöglichkeiten sind Kredit- oder Debitkarte sowie PayPal angegeben.

Rhett Rakhshani war im Sommer aus Schweden zu den Grizzlys gewechselt. Für diese verbuchte der US-Amerikaner fünf Tore und sieben Assists in 21 DEL-Partien sowie fünf Torvorlagen in sieben CHL-Spielen. Nach der 2:4-Heimniederlage gegen Schwenningen verkündete er sein Karriereende.

