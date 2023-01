Assistenztrainer mit dem „Grizzlys-Gen“ bleibt Wolfsburg treu

Das Trainerteam der Grizzlys Wolfsburg bleibt komplett – auch über die laufende Saison hinaus. Wie der Eishockey-Erstligist vermeldet, hat Assistenztrainer Tyler Haskins seinen Vertrag in der VW-Stadt vorzeitig um ein Jahr bis 2024 verlängert. Damit läuft Haskins’ Arbeitspapier nun genauso lange wie das von Headcoach Mike Stewart und Co-Trainer Gary Shuchuk.

Tyler Haskins: „Meine Familie und ich wissen, was wir hier in Wolfsburg und speziell bei den Grizzlys haben“

Und der 36-Jährige US-Amerikaner weiß das in ihn gesetzte Vertrauen zu schätzen: „Meine Familie und ich wissen, was wir hier in Wolfsburg und speziell bei den Grizzlys haben und sind sehr dankbar, dass wir eine weitere Saison hierbleiben dürfen. Während meiner Zeit als Spieler und jetzt als Trainer haben wir viele großartige Freundschaften geschlossen, darüber sind wir sehr glücklich“, sagt er.

Dass er sich den Grizzlys verbunden fühlt, ist kein Wunder. Als er selbst noch die Schlittschuhe schnürte, machte der ehemalige Center zwischen 2010 und 2018 405 DEL-Spiele für die Grizzlys. Dabei erzielte er in der regulären Saison und den Play-offs 83 Tore und verteilte 242 Vorlagen. Drei Mal wurde er mit den Wolfsburgern als Spieler deutscher Vizemeister.

Seine Karriere musste Haskins im Alter von nur 32 Jahren etwas überraschend beenden – aus gesundheitlichen Gründen. Zu viele Gehirnerschütterungen hatte er erlitten. Im Jahr 2020 folgte dann der Wechsel auf die Trainerbank. In seinem neuen Job stellt sich der US-Amerikaner ziemlich gut an. Zu Haskins’ Spezialaufgaben im Trainerteam zählt das Powerplay. Und das kann sich sehen lassen. Mit einer Erfolgsquote von beinahe 30 Prozent sind die Grizzlys in der laufenden Saison das beste Überzahlteam der deutschen Eliteliga.

Eine solche Bilanz kommt nicht von ungefähr. Dahinter steckt viel Expertise und Fleiß. Das weiß auch der Cheftrainer. „Tyler arbeitet mit sehr viel Akribie und Leidenschaft. Die tägliche Arbeit mit ihm und natürlich auch Gary macht großen Spaß. Er hat das Grizzlys-Gen seit vielen Jahren in sich und kennt den Klub, die Spieler und Mitarbeiter wie kaum ein anderer. Es freut mich sehr, dass wir als Team weiterhin an der Zukunft der Grizzlys arbeiten können“, sagt Stewart.

feu

