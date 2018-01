Heimpremiere für Eintrachts Neuzugänge Tingager und Teigl

Die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Zweitligasaison geht für die Fußball-Profis von Eintracht Braunschweig in Schlussphase. Nach zwei freien Tagen und Regeneration im Anschluss an das Trainingslager in Spanien, startete das Team am Montagvormittag in die finale Phase der Vorbereitung. ...