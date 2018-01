Eintracht-Trainer Lieberknecht gewinnt sein Endspiel

Aufatmen bei Eintracht Braunschweig: Mit einem 3:1 (2:1)-Erfolg am Sonntag bei Erzgebirge Aue hat der Fußball-Zweitligist einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt gelandet. Trotzdem scheint die Zukunft von Trainer Torsten Lieberknecht so offen zu sein wie nie in seiner fast...