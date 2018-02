Eintrachts Wintertransfers zahlen sich aus

An diesem Donnerstag werden die Kollegen ihm im Training wahrscheinlich ein kleines Ständchen bringen. Denn Eintracht Braunschweigs Innenverteidiger wird 25 Jahre alt. Und pünktlich zum Geburtstag läuft es für den Dänen, der im Januar von Odense BK zum Fußball-Zweitligisten wechselte, immer besser.

Beim 1:0-Heimsieg gegen Union Berlin feierte der Abwehrspieler am vergangenen Wochenende sein Startelf-Debüt für die Löwen, nachdem er zuvor zweimal eingewechselt worden war. „Für sein Debüt hat er die Aufgabe sehr gut gelöst und abgeklärt gespielt“, lobte Lieberknecht den mit 1,98 Metern längsten Spieler seines Kaders.

Der wird sich an diesem Samstag in Fürth wohl auf einen weiteren Einsatz von Beginn an freuen können. Denn Steve Breitkreuz fehlte am Mittwoch erneut im Training der Blau-Gelben. Der ehemalige Auer, der gemeinsam mit Gustav Valsvik in der Innenverteidigung der Eintracht zuletzt gesetzt war, hatte die Partie gegen Union Berlin wegen einer Kniereizung verpasst. Das Gelenk ist sogar etwas angeschwollen, weswegen Breitkreuz mit dem Training komplett aussetzen muss. Eine Rückkehr in den Kader gegen Fürth gilt deshalb als sehr unwahrscheinlich.

Für Tingager wäre das Pech des Kollegen eine weitere Chance, seine Klasse unter Beweis zu stellen. Die Scouts der Eintracht hatte der Däne zwar mit seinen guten Leistungen in Odense überzeugt, doch für Trainer Lieberknecht war er zunächst ein unbeschriebenes Blatt. In den ersten Wochen in Deutschland musste sich Tingager zudem noch etwas eingewöhnen. Jetzt, so scheint es, ist er bereit, um bei den Löwen richtig durchzustarten.

Auch bei Onur Bulut zeigt die Formkurve nach oben. Der Mittelfeldspieler, der sich ebenfalls im Januar der Eintracht anschloss, kommt immer besser in Tritt, nachdem er im vergangenen halben Jahr in Freiburg kaum Spielpraxis erhalten hatte. Die Partie gegen Union war für ihn die zweite in Folge über die komplette Spielzeit, und gerade gegen die Berliner wusste der 23-Jährige als Rechtsaußen zu überzeugen und war an vielen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt.

Da mit Georg Teigl am vergangenen Spieltag ein weiterer Winter-Neuzugang eine gute Leistung bot, zahlt es sich inzwischen für die Eintracht aus, dass im Januar noch einmal massiv in die Mannschaft investiert wurde. Zwar werden in Fürth neben Breitkreuz mit Joseph Baffo (Kreuzbandriss), Julius Biada (Sprunggelenksverletzung) und Patrick Schönfeld, der wegen einer Zerrung weiterhin ein individuelles Training absolviert, voraussichtlich drei weitere Spieler fehlen. Doch im Vergleich zur Hinrunde kann der Kader der Löwen solche Ausfälle inzwischen besser auffangen. Die Verpflichtungen von Tingager und Co. haben sich schon bezahlt gemacht, auch wenn bei allen leistungsmäßig noch Luft nach oben besteht.