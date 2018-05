Lieberknecht bleibt vorerst Trainer von Eintracht Braunschweig

Braunschweig Torsten Lieberknecht hat sich offenbar dazu entschlossen, Eintracht Braunschweig ins Finale des Abstiegskampfs in der 2. Fußball-Bundesliga zu führen. Der 44-Jährige leitete am Montagvormittag das Training der Ersatzspieler in Braunschweig, wie der Verein berichtete. Unmittelbar nach dem 0:2 gegen Ingolstadt am Sonntag hatte Lieberknecht auf die Frage, ob er an einen sofortigen Rücktritt denke, geantwortet: „Momentan denke ich gar nichts.“ Der Trainer war nach dem sechsten sieglosen Spiel in Serie mit Tränen in den Augen in die eigene Kurve gegangen und war dort von Fans getröstet worden. dpa

