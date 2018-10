Eintracht Braunschweig verliert 3:4 gegen Osnabrück

Der Fußball-Gott meint es im Moment wirklich nicht gut mit der Eintracht. Zweimal lag der Tabellenletzte der 3. Fußball-Liga am Freitagabend gegen Spitzenreiter Osnabrück in Führung, doch beide Male kassierten die Löwen kurze Zeit später den Ausgleich. Am Ende gab es gar eine 3:4 (2:2)-Niederlage...