Eintracht testet gegen Hoffenheim – Fokus liegt auf Abwehr

Für die Fußballer von Eintracht Braunschweig kommt es am Samstag (15.30 Uhr in Mosbach-Sattelbach) zum letzten Härtetest vor dem Drittligaauftakt beim 1. FC Magdeburg in genau einer Woche. Gegen Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim nutzt Trainer Christian Flüthmann die Chance, sein Team unter...